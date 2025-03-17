Erkek müşteri kabul etmeyen otel için emsal olacak karar

Mağduriyet üzerine TİHEK'e başvurduklarını aktaran Avukat Başak, "Kurum, otelin 6701 sayılı kanunda yer alan ayrımcılık yasağını açık bir şekilde ihlal ettiğine karar verdi ve işletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki eşitlik ilkesine açıkça aykırı. İki kadın aynı otelde konaklayabilirken, sadece erkek oldukları için iki erkeğin bu haktan mahrum bırakılması açık bir cinsiyet ayrımcılığıdır" ifadelerini kullandı.

'DAMSIZ GİRİLMEZ ANLAYIŞI'

Otelin eğlence mekanı anlayışıyla yaklaştığını söyleyen Avukat Başak, "Ne yazık ki günümüzde birçok otelde benzer uygulamalar devam ediyor. Otel, bazı eğlence mekanlarında görülen 'Damsız girilmez' anlayışıyla hareket etmiş. Ancak bu yaklaşım, hukuk önünde kabul edilemez. Bu karar, emsal niteliğindedir. Umarız bu tür ayrımcı uygulamalar son bulur. Antalya'da erkek erkeğe tatil yapmak ne yazık ki kısıtlı bir hal aldı" diye konuştu. (DHA)