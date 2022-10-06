Erkekleri kurban seçen seri katil Jeffrey Dahmer'in gerçek hikayesi kan dondurdu

İlk cinayetini 18 yaşında işledi

En psikopat ruhlu katil olarak literatüre geçen Jeffrey Dahmer, lise mezuniyetinden 3 hafta sonra, 18 yaşında ilk cinayetini işledi. Otostop çeken Steven Hicks' i birlikte bir şeyler içmek için evine davet etti. Steven gitmek istediğinde Jeffrey kafasının arkasına 10 kiloluk bir dambıl ile vurup cesedini parçalara ayırdı. İlk kurbanının cesedini eriten Jeffrey Dahmer, toz geline getirip onları evinin arka bahçesine serpti. Jeffrey Dahmer, ilk cinayetinden sonra 9 yıl ara verdi. Üniversiteye başladı ama alkol problemi yüzünden yarıda bıraktı. Babası onu aklı başına gelsin diye orduya yazdırdı. Ancak Dahmer orduda dikiş tutturamadı. Bunun üzerine ailesi onu babaannesi ve dedesi ile yaşaması için Wisconsin'e yolladı.