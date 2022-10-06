Erkekleri kurban seçen seri katil Jeffrey Dahmer'in gerçek hikayesi kan dondurdu
Netflix'te yayınlanan ''DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story'' dizisi izlenme rekorları kırıyor. ABD'nin en azılı seri katillerinden biri olan Jeffrey Dahmer'in hikayesini anlatan dizi Squid Game'i de tahtından etti. Erkekleri hedef alan seri katil, siyahi ya da eşcinselleri kurban olarak seçiyordu. Kurbanlarını yiyen Dahmer, öldürmeden önce de tecavüz ediyordu. İşte tüyleri diken diken seri katilin hikayesi...
Netflix dizisi Dahmer gerçek bir seri katil hikayesi. Dahher (Canavar) dizisi ilk haftada Squid Game'in rekorunu kırarken, diziyle hayatı işlenen Jeffrey Dahmer, ABD'nin en korkunç seri katillerinden biri. 17 kişiyi vahşice öldüren Jeffrey Dahmer, kurbanlarının hepsini yemişti. Yakalandıktan sonra Jeffrey Dahmer ile röportaj yapan bir gazeteci neden kurbanlarını yediğini sormuştu. Aldığı yanıt tüyleri ürpertirken, Dahmer'in sırrı da aydınlığa kavuşmuştu. Jeffrey Dahmer kadınları değil eşcinsel erkekler ile siyahi erkekleri hedef alıyordu. Kurbanlarının hepsine önce tecavüz etmiş, sonrasında da yemişti. İşte Netflix'e dizisi Dahmer'in gerçek konusu:
Önce tecavüz ediyor sonra kurbanlarını yiyordu
Netflix'te hayatı anlatılan Jeffrey Dahmer, ABD tarihinin soğukkanlılığı ve vahşiliğiyle en akılda kalan seri katillerinden biri. Dahmer dizisinde Jeffrey Dahmer'i oyuncu Evan Peters canlandırıyor. 1978 ve 1991 yılları arasında bilindiği kadarıyla 17 kişiyi öldüren Jeffrey Dahmer önce kurbanlarına tecavüz ediyor, öldürdükten sonra da onları yiyordu.
Jeffrey Dahmer eşcinsel erkekleri ve siyahileri avlıyordu
Jeffrey Dahmer, 1978 ve 1991 yılları arasında cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için Milwaukee, Wisconsin çevresinde profilindeki erkekleri avladı. Bunların çoğunluğu eşcinsel veya siyahi olan erkeklerdi. Erkek kurbanlarını eşcinsel saunalarından buluyordu. Öldürüp yediği erkeklerden 2'si henüz çocuk yaştaydı.
İlk cinayetini 18 yaşında işledi
En psikopat ruhlu katil olarak literatüre geçen Jeffrey Dahmer, lise mezuniyetinden 3 hafta sonra, 18 yaşında ilk cinayetini işledi. Otostop çeken Steven Hicks' i birlikte bir şeyler içmek için evine davet etti. Steven gitmek istediğinde Jeffrey kafasının arkasına 10 kiloluk bir dambıl ile vurup cesedini parçalara ayırdı. İlk kurbanının cesedini eriten Jeffrey Dahmer, toz geline getirip onları evinin arka bahçesine serpti. Jeffrey Dahmer, ilk cinayetinden sonra 9 yıl ara verdi. Üniversiteye başladı ama alkol problemi yüzünden yarıda bıraktı. Babası onu aklı başına gelsin diye orduya yazdırdı. Ancak Dahmer orduda dikiş tutturamadı. Bunun üzerine ailesi onu babaannesi ve dedesi ile yaşaması için Wisconsin'e yolladı.