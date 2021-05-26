Erken emeklilik müjdesi geldi! Bunu yapan emeklilik hakkını kazanacak!

ENFLASYON FARKINA GÖRE

Primler, borçlu olunan yıla göre hesaplanacak (önceki borca göre yüzde 60-70 indirim olacak). Hesaplanan borç anaparası ile eklenen enflasyon farkı ödendikten sonra yaş ve sigortalılık süresi yeterliyse emekli maaşı bağlanacak. Hayatta olmayan Bağkur'luların eş ve çocukları, dul ve yetim aylığı bağlatmak için isterlerse kendileri de ihya başvurusunda bulunabilecek.