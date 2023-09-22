Ermeni teröristlerin ölüm deposu ele geçirildi

Azerbaycan'ın 24 saatte tamamladığı antiterör operasyonuyla birlikte dünyanın gözü Karabağ'a çevrildi. Yasa dışı Ermeni güçlerin mühimmat depoları ortaya çıktı. Mühimmatların depoya ambulansla taşındığı belirlendi. Öte yandan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının Karabağ’daki Ermenilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için gönderdiği insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu araçlar bölgeye hareket etti.