Ermeni teröristlerin ölüm deposu ele geçirildi
Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör operasyonunda kontrol altına alınan Kozluköprü köyünde yasa dışı Ermeni güçlere ait mühimmat deposu bulundu.
Azerbaycan'ın 24 saatte tamamladığı antiterör operasyonuyla birlikte dünyanın gözü Karabağ'a çevrildi. Yasa dışı Ermeni güçlerin mühimmat depoları ortaya çıktı. Mühimmatların depoya ambulansla taşındığı belirlendi. Öte yandan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının Karabağ’daki Ermenilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için gönderdiği insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu araçlar bölgeye hareket etti.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kozluköprü köyündeki bir çiftliğin yapılarından birinde mühimmat deposunun tespit edildiği bildirildi.
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Füze, top mermisi, mayın ve farklı kalibrelerdeki mermilerin yer aldığı deponun uzun süredir kullanıldığı, mühimmatların depoya ambulansla taşındığının belirlendiği kaydedildi.
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