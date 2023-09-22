  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ermeni teröristlerin ölüm deposu ele geçirildi

Ermeni teröristlerin ölüm deposu ele geçirildi

Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör operasyonunda kontrol altına alınan Kozluköprü köyünde yasa dışı Ermeni güçlere ait mühimmat deposu bulundu.

Ermeni teröristlerin ölüm deposu ele geçirildi - Resim: 1

Azerbaycan'ın 24 saatte tamamladığı antiterör operasyonuyla birlikte dünyanın gözü Karabağ'a çevrildi. Yasa dışı Ermeni güçlerin mühimmat depoları ortaya çıktı. Mühimmatların depoya ambulansla taşındığı belirlendi. Öte yandan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının Karabağ’daki Ermenilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için gönderdiği insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu araçlar bölgeye hareket etti.

1 / 5
Ermeni teröristlerin ölüm deposu ele geçirildi - Resim: 2

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kozluköprü köyündeki bir çiftliğin yapılarından birinde mühimmat deposunun tespit edildiği bildirildi.

2 / 5
Ermeni teröristlerin ölüm deposu ele geçirildi - Resim: 3

Füze, top mermisi, mayın ve farklı kalibrelerdeki mermilerin yer aldığı deponun uzun süredir kullanıldığı, mühimmatların depoya ambulansla taşındığının belirlendiği kaydedildi.

3 / 5
Ermeni teröristlerin ölüm deposu ele geçirildi - Resim: 4
4 / 5