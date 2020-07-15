Ermenistan ordusundan alçak saldırı
Bölgeye giden muhabirler Ermeni güçlerinin ateşi sonucu oluşan tahribatı görüntüledi. Çatışmalarda Ermenilerin ateş açtığı bölgelerden biri olan Tovuz ilinin Dondar Kuşçu köyünde çok sayıda eve mermi isabet etti.
Bölgeye giden muhabirler Ermeni güçlerinin ateşi sonucu oluşan tahribatı görüntüledi. Çatışmalarda Ermenilerin ateş açtığı bölgelerden biri olan Tovuz ilinin Dondar Kuşçu köyünde çok sayıda eve mermi isabet etti.
Köyün sakinlerinden Namık Aliyev'in evi de top mermisinin isabet etmesi sonucu tamamen tahrip oldu. Aliyev, yaptığı açıklamada, ağır silahlarla yapılan saldırıda korkmadıklarını ve evlerini terk etmediklerini söyledi.
"ŞİMDİYE KADAR KORKMADIK VE KAÇMADIK! BUNDAN SONRA DA VATANIMIZI TERK ETMEYECEĞİZ" Alışveriş için dışarıda oldukları için şans eseri ailesinden kimseye zarar gelmediğini belirten Aliyev, "Şimdiye kadar korkmadık ve kaçmadık. Bundan sonra da vatanımızı terk etmeyeceğiz." dedi.