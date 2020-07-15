Ermenistan ordusundan alçak saldırı

"ŞİMDİYE KADAR KORKMADIK VE KAÇMADIK! BUNDAN SONRA DA VATANIMIZI TERK ETMEYECEĞİZ" Alışveriş için dışarıda oldukları için şans eseri ailesinden kimseye zarar gelmediğini belirten Aliyev, "Şimdiye kadar korkmadık ve kaçmadık. Bundan sonra da vatanımızı terk etmeyeceğiz." dedi.