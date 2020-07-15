  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 15 Temmuz 2020 15:40

Ermenistan ordusundan alçak saldırı

Bölgeye giden muhabirler Ermeni güçlerinin ateşi sonucu oluşan tahribatı görüntüledi. Çatışmalarda Ermenilerin ateş açtığı bölgelerden biri olan Tovuz ilinin Dondar Kuşçu köyünde çok sayıda eve mermi isabet etti.

Ermenistan ordusundan alçak saldırı

Bölgeye giden muhabirler Ermeni güçlerinin ateşi sonucu oluşan tahribatı görüntüledi. Çatışmalarda Ermenilerin ateş açtığı bölgelerden biri olan Tovuz ilinin Dondar Kuşçu köyünde çok sayıda eve mermi isabet etti.

1/ 18
Ermenistan ordusundan alçak saldırı

Köyün sakinlerinden Namık Aliyev'in evi de top mermisinin isabet etmesi sonucu tamamen tahrip oldu. Aliyev, yaptığı açıklamada, ağır silahlarla yapılan saldırıda korkmadıklarını ve evlerini terk etmediklerini söyledi.

2/ 18
Ermenistan ordusundan alçak saldırı

"ŞİMDİYE KADAR KORKMADIK VE KAÇMADIK! BUNDAN SONRA DA VATANIMIZI TERK ETMEYECEĞİZ" Alışveriş için dışarıda oldukları için şans eseri ailesinden kimseye zarar gelmediğini belirten Aliyev, "Şimdiye kadar korkmadık ve kaçmadık. Bundan sonra da vatanımızı terk etmeyeceğiz." dedi.

3/ 18
Ermenistan ordusundan alçak saldırı

Aynı köyde yaşayan Mahir Sadıkov'un evi de Ermenilerin attığı havan topu sonucu tahrip oldu. Evi zarar görse de köyü terk etmediğini dile getiren Sadıkov, "Her şeye rağmen biz bu namertlerin önünden kaçacak değiliz. Tüm dünya bunların namertliğini biliyor." diye konuştu.

4/ 18
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM