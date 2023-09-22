Ermenistan sokakları karıştı

Kalabalığa hitap eden muhalif siyasetçi Avetik Çalabyan, "Yetkililerimiz Artsakh'tan vazgeçti" dedi. Artsakh, Dağlık Karabağ'ın Ermenice adı. Çalabyan, "Düşman kapımızın eşiğinde. Ulusal politikayı değiştirmek için yetkilileri değiştirmeliyiz" derken, bir başka vekil de Paşinyan'la ilgili olarak parlamentoda azil sürecinin başlatılması çağrısı yaptı.