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  3. 14 Kasım 2020 14:22

Ermenistan yenilgiyi kabullenemedi! Yakıp yıkıp ateşe veriyorlar...

Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ’da ağır yenilgiye uğrayan Ermeniler, 10 Kasım’da imzalanan ateşkes ile iade etmesi gereken topraklara zarar veriyor.

Ermenistan yenilgiyi kabullenemedi! Yakıp yıkıp ateşe veriyorlar...

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı’nda yenilgiyi kabul eden Ermenistan, 10 Kasım’da imzalanan üçlü Rusya-Azerbaycan-Ermenistan anlaşması gereği Kelbecer, Laçin ve Ağdam rayonlarından (idari birim) çekilmeye başladı.

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Ermenistan yenilgiyi kabullenemedi! Yakıp yıkıp ateşe veriyorlar...

Ancak çekilme sırasında karşı tarafa olan nefret ve kinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne seren Ermeniler, terk ettikleri evleri ateşe vermeye başladı.

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Ermenistan yenilgiyi kabullenemedi! Yakıp yıkıp ateşe veriyorlar...

Bölgeden aktarılan haberlere göre en yoğun kundaklama olayları 15 Kasım’da teslim edilmesi gereken Kelbecer rayonunda gözleniyor. Taşıyabilecekleri eşyaları araçlara yükleyen halk, son hamle olarak evlerine benzin dökerek yakıyor.

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Ermenistan yenilgiyi kabullenemedi! Yakıp yıkıp ateşe veriyorlar...

Kelbecer’de tüm köy ve kasabaların üzerinde siyah dumanlar yükseliyor. ‘Sputnik Armenia’ yayını, “Buradaki köy ve kasabalarda kimse kalmıyor. Herkes Ermenistan istikametine kaçıyor. Evlerin dış kapısını kapatmadan önce kendileri binayı ateşe veriyor” diye durumu aktardı.

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