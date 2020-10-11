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  3. 11 Ekim 2020 11:30

Ermenistan'dan Gence'ye alçak saldırı! İşte o görüntüler

Füzenin evlerin bulunduğu alana düşmesi sonucunda evler, araçlar büyük hasar alırken bazı evler ise tamamen enkaza döndü. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı.

Ermenistan'dan Gence'ye alçak saldırı! İşte o görüntüler

Füzenin evlerin bulunduğu alana düşmesi sonucunda evler, araçlar büyük hasar alırken bazı evler ise tamamen enkaza döndü. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı.

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Ermenistan'dan Gence'ye alçak saldırı! İşte o görüntüler

Saldırıda eşini kaybeden Rahib Halilov,"İki oğlum var ikisi de cephede savaşıyor. Biri Murov'da, diğeri ise Gedebey'de. Gece füze nasıl geldiyse beni aynadan dışarı fırlattı.

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Ermenistan'dan Gence'ye alçak saldırı! İşte o görüntüler

Onun için sağ kaldım. Gece saat ikiydi patlamanın şiddetiyle beni camdan dışarı fırlattı. Eniştem ağır yaralandı, eşim ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eşimi enkazdan güçlükle çıkardılar. Şarapnel başına isabet etmişti" diye konuştu.

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Ermenistan'dan Gence'ye alçak saldırı! İşte o görüntüler

Bölgede sadece sivillerin yaşadığı belirten Halilov,"Bazı komşularımızda hayatını kaybetti. Bazıları ise hala enkaz altında. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

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