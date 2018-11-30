Erotik gece kulübünde rezalet !

İspanya’nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Benidorm’da düzenlenen baskının ardından, 22, 23 ve 27 yaşlarındaki 3 kadın ve gece kulübünün 34 yaşındaki müdürü gözaltına alındı. Gerekçe ise, sarhoş turistlerin türlü yöntemlerle dolandırılmaları…

