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  3. 30 Kasım 2018 12:19

Erotik gece kulübünde rezalet !

İspanya’nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Benidorm’daki gece kulübünde turistleri dolandırma yöntemleri ortaya çıktı.

Erotik gece kulübünde rezalet !

İspanya’nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Benidorm’daki gece kulübünde turistleri dolandırma yöntemleri ortaya çıktı.

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Erotik gece kulübünde rezalet !

İspanya’nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Benidorm’da düzenlenen baskının ardından, 22, 23 ve 27 yaşlarındaki 3 kadın ve gece kulübünün 34 yaşındaki müdürü gözaltına alındı. Gerekçe ise, sarhoş turistlerin türlü yöntemlerle dolandırılmaları…

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Erotik gece kulübünde rezalet !

Çetenin kullandığı yöntemlerden birinin, hesabın sonuna bir 0 daha eklenerek, normalden 10 kat fazla para alınması olduğu bildirildi.

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Erotik gece kulübünde rezalet !

Şikayet üzerine harekete geçen polis, çetenin 8 ayda 47 bin sterlin haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

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