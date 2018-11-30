Erotik gece kulübünde rezalet !
İspanya’nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Benidorm’daki gece kulübünde turistleri dolandırma yöntemleri ortaya çıktı.
İspanya’nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Benidorm’daki gece kulübünde turistleri dolandırma yöntemleri ortaya çıktı.
İspanya’nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Benidorm’da düzenlenen baskının ardından, 22, 23 ve 27 yaşlarındaki 3 kadın ve gece kulübünün 34 yaşındaki müdürü gözaltına alındı. Gerekçe ise, sarhoş turistlerin türlü yöntemlerle dolandırılmaları…
Çetenin kullandığı yöntemlerden birinin, hesabın sonuna bir 0 daha eklenerek, normalden 10 kat fazla para alınması olduğu bildirildi.