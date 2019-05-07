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  3. 07 Mayıs 2019 11:24

Ertem Şener’e Ekrem İmamoğlu sürprizi

Beyaz TV'de yayınlanan “Beyaz Futbol” programı sunucusu Ertem Şener'in, sosyal medya hesabından yaptığı Şampiyon Kim Olur anketine Ekrem İmamoğlu yanıtları geldi.

Ertem Şener’e Ekrem İmamoğlu sürprizi

Ertem Şener, kişisel Twitter hesabından, "Sizce kim şampiyon olacak? #derinfutboldiyenler" diye yazdı. Şener'in paylaşımına yüzlerce yorum yapılırken, yorumların hepsinde, 31 Mart seçimlerinin kazananı Ekrem İmamoğlu'nun ismi yazıldı.

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Ertem Şener’e Ekrem İmamoğlu sürprizi

Yorum yapan kullanıcıların bir kısmı İmamoğlu'nun Twitter hesabını da etiketleyerek yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcıları, Şener'e böylece İmamoğlu şoku yaşatmış oldu.

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Ertem Şener’e Ekrem İmamoğlu sürprizi

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Ertem Şener’e Ekrem İmamoğlu sürprizi

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