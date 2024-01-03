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  4. Kış turizminin başkentinde 2024 yılının ilk karı

Erzincan’a 2024 yılının ilk karı yağdı

Erzincan’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Şehir merkezine 2024 yılının ilk karı yağdı. Erzincanlılar güne kar yağışıyla uyandı.

Kaynak: İHA
Erzincan’a 2024 yılının ilk karı yağdı - Resim: 1

Gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da vatandaşlar güne karla uyandı. 

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Erzincan’a 2024 yılının ilk karı yağdı - Resim: 2

Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaz örtüye büründü. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizleyerek yola koyuldu.

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Erzincan’a 2024 yılının ilk karı yağdı - Resim: 3

Karayolları ekipleri de şehirlerarası yolların trafiğe açık kalabilmesi için karla mücadele çalışmalarına hız verdi.

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Erzincan’a 2024 yılının ilk karı yağdı - Resim: 4

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan ve çevresinin aralıklı kar yağışlı, Erzurum, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. 

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