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Erzincan'da 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında liç alanında istiflenen tonlarca toprak kaydı. 9 işçiye ulaşılamazken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Heyelan bölgesi havadan böyle görüntülendi.

Kaynak: DHA
Erzincan'da 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi - Resim: 1

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında liç alanında istiflenen tonlarca toprak kaydı. 9 işçiye ulaşılamazken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Erzincan'da 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi - Resim: 2

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında liç alanında istiflenen tonlarca toprak kaydı. 9 işçiye ulaşılamazken, bölgeye çevre illerden AFAD ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ailelerin bekleyişi sürüyor.

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Erzincan'da 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi - Resim: 3

Sabahın erken saatlerinde toprak altında kaldıkları iddia edilen kişilerin aileleri de madene gelmeye başladı. 

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Erzincan'da 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi - Resim: 4

Heyelan bölgesi havadan böyle görüntülendi.

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