Erzincan'da 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında liç alanında istiflenen tonlarca toprak kaydı. 9 işçiye ulaşılamazken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Heyelan bölgesi havadan böyle görüntülendi.
Kaynak: DHA
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında liç alanında istiflenen tonlarca toprak kaydı. 9 işçiye ulaşılamazken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında liç alanında istiflenen tonlarca toprak kaydı. 9 işçiye ulaşılamazken, bölgeye çevre illerden AFAD ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ailelerin bekleyişi sürüyor.
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Sabahın erken saatlerinde toprak altında kaldıkları iddia edilen kişilerin aileleri de madene gelmeye başladı.
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Heyelan bölgesi havadan böyle görüntülendi.
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