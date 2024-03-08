Erzincan’da sıcak su dolu küvetle kar kayağı çılgınlığı

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin pistinde yapılan küvetle sıra dışı kayak ise ilginç görüntü oluşturdu. Adeta hamamı kayak pistine taşıyan vatandaşlardan Hasan Karatepe küvetin içerisine girip banyo yaparken, Canser Atila ve arkadaşları da küvete tutunarak onu piste kaydırdı.