Erzincan’da sıcak su dolu küvetle kar kayağı çılgınlığı
Erzincan’da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin pistinde yapılan içi sıcak su dolu küvetlerle yapılan sıra dışı kayak ilginç görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA
1 / 5
Türkiye’de bu sene yaşanan kar yağışının azlığından dolayı birçok kayak merkezi sezonu erken kapatırken Erzincan’da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor.
2 / 5
Vatandaşlar göl manzaralı Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak, snowboard ve manzaranın keyfini çıkarıyor.
3 / 5
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin pistinde yapılan küvetle sıra dışı kayak ise ilginç görüntü oluşturdu. Adeta hamamı kayak pistine taşıyan vatandaşlardan Hasan Karatepe küvetin içerisine girip banyo yaparken, Canser Atila ve arkadaşları da küvete tutunarak onu piste kaydırdı.
4 / 5