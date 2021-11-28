Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.