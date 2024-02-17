Erzincan'daki maden faciasının bilirkişi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelmiş ve 9 işçi toprak altında kalmıştı. Facianın ardından maden sahasında inceleme yapan bilirkişi heyeti, ön raporunu hazırladı. Hazırlanan raporda "Çalışanların can güvenliklerinin tehlikeye atıldığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Aralarında A ve C sınıfı iş güvenliği uzmanı, çevre, jeoloji, inşaat ve ziraat mühendislerinin bulunduğu heyetin hazırladığı 27 sayfalık ön raporda, olayın iş kazası olarak nitelendirildiği, asıl işveren şirketin 4 farklı alt işveren firmayla çalıştığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.
Raporda, aralarında operasyon direktörü vekili, proses oksit müdürü, oksit operasyon başmühendisi, oksit operasyon mühendisi, borulama şefinin yer aldığı 5 kişi asli kusurlu bulundu. Asıl işveren şirketin genel müdür yardımcısı ile alt işveren şirketlerde çalışan vardiya mühendisi, saha formeni, mühendis, formen, 4 şirket müdürünün yanı sıra 2 saha şefi de tali kusurlu olarak tespit edildi.
Asıl işveren şirketin genel müdür yardımcısının alt işveren şirketleri yeterince denetime ve gözetime tabi tutmadığı tespitine yer verilen raporda, bu yöneticinin tali kusurlu olduğu belirtildi.