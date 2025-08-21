Erzurum İspir'de heyelan: Onlarca ev tahliye edildi

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, bölgenin sıkıntılı bir alan olduğunu söyledi. Uzmanların üst zemini sert alt zemini gevşek olduğunu belirttiği bölge için gereken tedbirin alınacağını belirten Coşkun, “AFAD, olaya el koydu. Bizim burayla ilgili bir çalışmamız vardı. Bölgede hareketlenme oldu. AFAD ve ilgili birimlerle görüştük. Hiçbir binada kirişlerinde, statiğinde bir problem söz konusu değil. Tedbir amaçlı vatandaşları geçici bir süre akrabalarının yanına ya da pansiyonlara taşıdık. AFAD bölgede sismik inceleme yapıyor” dedi.