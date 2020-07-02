Erzurum'da 5 katlı bina çöktü

Kentsel dönüşüm nedeniyle 5 yıl önce yıkılmak üzere boşaltılan İlhami Akkuş'a ait 5 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Kimsenin olmadığı binadaki göçük sonrası itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.