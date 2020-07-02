Erzurum'da 5 katlı bina çöktü
Erzurum merkez Yakutiye ilçesi Evrenpaşa Mahallesi'nde 5 yıldır boş olan bina, bugün akşam saatlerinde büyük gürültüyle çöktü. Kimsenin olmadığı metruk binadaki göçük mahallede paniğe yol açtı.
Olay saat 22.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Evrenpaşa Mahallesi 6'ncı Konak Sokak'ta meydana geldi.
Kentsel dönüşüm nedeniyle 5 yıl önce yıkılmak üzere boşaltılan İlhami Akkuş'a ait 5 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Kimsenin olmadığı binadaki göçük sonrası itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin enkazda arama yaptığı apartmanın sahibi İlhanmi Akkuş, 40 yıllık binanın 5 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığını belirtti.