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  3. 02 Temmuz 2020 09:31

Erzurum'da 5 katlı bina çöktü

Erzurum merkez Yakutiye ilçesi Evrenpaşa Mahallesi'nde 5 yıldır boş olan bina, bugün akşam saatlerinde büyük gürültüyle çöktü. Kimsenin olmadığı metruk binadaki göçük mahallede paniğe yol açtı.

Erzurum'da 5 katlı bina çöktü

Olay saat 22.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Evrenpaşa Mahallesi 6'ncı Konak Sokak'ta meydana geldi. 

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Erzurum'da 5 katlı bina çöktü

Kentsel dönüşüm nedeniyle 5 yıl önce yıkılmak üzere boşaltılan İlhami Akkuş'a ait 5 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Kimsenin olmadığı binadaki göçük sonrası itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. 

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Erzurum'da 5 katlı bina çöktü

Ekiplerin enkazda arama yaptığı apartmanın sahibi İlhanmi Akkuş, 40 yıllık binanın 5 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığını belirtti. 

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Erzurum'da 5 katlı bina çöktü

Akkuş, belediyenin yıkmasını bekledikleri binanın kendiliğinden yıkıldığını söyledi. 

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