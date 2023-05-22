Erzurumda büyük ilgi görüyor: Osmanlı döneminden miras..
Erzurum’da Osmanlı döneminden miras kalan Rauf Paşa Namazgâhı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.
Osmanlı döneminde namazgahlar, kervan yollarında ve mesire yerlerinde görülürdü. Bu namazgahlarda birçok kişinin namaz kılmasına imkân veriliyordu.
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Ordugâh namazgâhları olarak da adlandırılabilecek, büyük kitlelerin namaz kılmasına imkân sağlayan mihraplı ve minberli namazgâhların dışında bayram, cuma, teravih ve cenaze namazları için inşa edilen namazgâhlar da vardır.
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Erzurum'da Osmanlı’dan miras kalan Rauf Paşa Namazgah’ı bir parkın içinde muhafaza ediliyor.
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Erzurum'da az bilinen Rauf Paşa Namazgâhı, mihrap taşı üzerindeki kitabesine göre H.1239-M. 1823 tarihinde, Erzurum’da Valilik yapmış olan Mehmet Emin Rauf Paşa tarafından yaptırılmıştı.
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