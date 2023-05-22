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Erzurumda büyük ilgi görüyor: Osmanlı döneminden miras..

Erzurum’da Osmanlı döneminden miras kalan Rauf Paşa Namazgâhı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Erzurumda büyük ilgi görüyor: Osmanlı döneminden miras.. - Resim: 1

Osmanlı döneminde namazgahlar, kervan yollarında ve mesire yerlerinde görülürdü. Bu namazgahlarda birçok kişinin namaz kılmasına imkân veriliyordu.

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Erzurumda büyük ilgi görüyor: Osmanlı döneminden miras.. - Resim: 2

Ordugâh namazgâhları olarak da adlandırılabilecek, büyük kitlelerin namaz kılmasına imkân sağlayan mihraplı ve minberli namazgâhların dışında bayram, cuma, teravih ve cenaze namazları için inşa edilen namazgâhlar da vardır.

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Erzurumda büyük ilgi görüyor: Osmanlı döneminden miras.. - Resim: 3

Erzurum'da Osmanlı’dan miras kalan Rauf Paşa Namazgah’ı bir parkın içinde muhafaza ediliyor. 

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Erzurumda büyük ilgi görüyor: Osmanlı döneminden miras.. - Resim: 4

Erzurum'da az bilinen Rauf Paşa Namazgâhı, mihrap taşı üzerindeki kitabesine göre H.1239-M. 1823 tarihinde, Erzurum’da Valilik yapmış olan Mehmet Emin Rauf Paşa tarafından yaptırılmıştı.

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