Erzurum'da can pazarı! Yolcu otobüsü traktöre çarptı; ölü ve yaralılar var
Erzurum'da yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Feci kazada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Kaza saat 20.00 sıralarında Erzurum’un Horasan ilçesindeki sanayi sitesi çıkışında meydana geldi. Iğdır-İstanbul seferini yapan A.U. yönetimindeki yolcu otobüsü Horasan ilçesinin sanayi sitesi çıkışında aynı istikamette giden Eyüp Ulusoy'un kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.
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DHA'nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada sıkışan bazı yolcuları AFAD ve itfaiye ekipleri çıkardı.
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Otobüsteki A.K. isimli yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan traktör sürücüsü U. da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Kazada yaralanan 1’i ağır 14 kişi de Erzurum ve Horasan ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.
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