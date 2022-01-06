Erzurum'da inanılmaz görüntü: Kurt ayakta dondu

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.