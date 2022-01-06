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Erzurum'da inanılmaz görüntü: Kurt ayakta dondu

Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'dan gelen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Ovada yiyecek arayan bir kurt, karlar üzerinde ayakta donarak can verdi.

Erzurum'da inanılmaz görüntü: Kurt ayakta dondu - Resim: 1

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gören Erzurum Ovası'nda yiyecek aramaya çıkan bir kurt, ani hava değişimine maruz kalarak ayakta öldü. 

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Erzurum'da inanılmaz görüntü: Kurt ayakta dondu - Resim: 2

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde beline kadar kara giren kurdun cansız bedeni görüntülendi.

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Erzurum'da inanılmaz görüntü: Kurt ayakta dondu - Resim: 3

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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Erzurum'da inanılmaz görüntü: Kurt ayakta dondu - Resim: 4
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