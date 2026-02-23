Erzurum'da kar yağışı: 3 ilçede eğitime 1 günlük ara verildi
Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde taşımalı eğitime 23 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildi. Valilik açıklamasına göre karar yalnızca taşımalı öğrencileri kapsıyor; diğer okullar normal eğitime devam edecek.
Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, eğitim hayatını da olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, rüzgar, don ve buzlanma riski gerekçesiyle 3 ilçede taşımalı eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 23 Şubat 2026 Pazartesi günü eğitime ara verildi. Karar, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri doğrultusunda alındı.
Önemli bir ayrıntı olarak Valilik, taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için eğitim öğretimin normal şekilde süreceğini vurguladı. Yani bu karar yalnızca servisle okula giden öğrencileri kapsamakta olup diğer okullar için herhangi bir tatil söz konusu değil.
Erzurum genelinde kar yağışının etkisini korumaya devam ettiği belirtilirken vatandaşların ve sürücülerin yolculuklarında dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı. Hava koşullarındaki gelişmeler takip edilerek gerekirse yeni kararlar alınabileceği de ifade edildi.