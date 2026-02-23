Erzurum'da kar yağışı: 3 ilçede eğitime 1 günlük ara verildi

Önemli bir ayrıntı olarak Valilik, taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için eğitim öğretimin normal şekilde süreceğini vurguladı. Yani bu karar yalnızca servisle okula giden öğrencileri kapsamakta olup diğer okullar için herhangi bir tatil söz konusu değil.