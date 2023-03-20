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Erzurum'da karga istilası: Tarlalara dadandılar

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı olan Söğütlü Mahallesi'nde yaşanan karga istilası köylüleri çileden çıkardı.

Erzurum'da karga istilası: Tarlalara dadandılar - Resim: 1

Erzurum'daki Söğütlü Mahallesi'ni kargalar istila etti. Tarımla uğraşan vatandaşlar, aldıkları önlemler de işe yaramayınca çileden çıktı. Kargaların mahalleyi istilası dron ile görüntülendi.

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Erzurum'da karga istilası: Tarlalara dadandılar - Resim: 2

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı olan Söğütlü Mahallesi'nde yaşanan karga istilası tarımla uğraşan vatandaşları zarara uğratıyor. 

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Erzurum'da karga istilası: Tarlalara dadandılar - Resim: 3

Kargalar bahçe ve tarlalara dadandı
Kavak ağaçlarının yüksek kısımlarına yuva yapan yüzlerce karga, köyde bulunan bahçe ve tarlalara ekilen tohumları yiyerek çiftçi vatandaşların ekinlerinin olgunlaşmasını engelliyor.

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Erzurum'da karga istilası: Tarlalara dadandılar - Resim: 4

Karga sesleri hiç dinmiyor
Vatandaşlar ise kargaların hem tarlalardaki tohumları yemesinden hem de yüzlerce karganın çıkarttığı gürültülü seslerden rahatsız durumda. 

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