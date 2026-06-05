Erzurum'da korkunç yangın: Diyaliz hastası engelli yaşlı kadın hayatını kaybetti
Erzurum Yakutiye'de TOKİ konutlarında elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında, diyaliz hastası ve engelli 71 yaşındaki H.T. hayatını kaybetti. Eşini kurtaramayan F.T. ve bekçi oğulları Y.T. gözyaşlarına boğulurken, acılı aileyi Erzurum Valisi Aydın Baruş teselli etti.
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Kavak TOKİ Konutları'nda meydana gelen yangın, bir aileyi yasa boğdu.
Dün gece saat 22.40 sularında 6 katlı bir binanın ilk katında çıkan yangında, diyaliz hastası ve engelli olan 71 yaşındaki H.T. hayatını kaybetti. Eşini kurtarmak için alevlerle ve yoğun dumanla mücadele eden 78 yaşındaki F.T.'nin ve bölgede bekçi olarak görev yapan oğlu Y.T.'nin feryatları yürekleri dağladı. Olay yerine bizzat intikal eden Erzurum Valisi Aydın Baruş, acılı ailenin acısını paylaştı. İlk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın sırasında evde bulunan F.T., alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak yoğun duman nedeniyle başarılı olamadı. Hızla yayılan duman yüzünden içeride mahsur kalan diyaliz hastası eşi H.T.'ye ulaşamayan çaresiz adam, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine sadece 5 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak içeri giren sağlık ekipleri, dumandan ve alevlerden etkilenen 71 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin ölüm haberiyle olay yerinde sinir krizi geçirerek ağıtlar yakan F.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak gözetim altına alındı.
Bekçi Oğlu Gözyaşlarına Boğuldu, Vali Baruş Teselli Etti Gölbaşı Polis Merkezi Amirliği'nde bekçi olarak görev yapan çiftin oğlu Y.T., yangın haberini alarak geldiği olay yerinde annesinin vefat ettiğini öğrenince adeta yıkıldı. Bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Erzurum Valisi Aydın Baruş, sinir krizi geçiren genci sarılarak teselli etti.