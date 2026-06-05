Erzurum'da korkunç yangın: Diyaliz hastası engelli yaşlı kadın hayatını kaybetti

Dün gece saat 22.40 sularında 6 katlı bir binanın ilk katında çıkan yangında, diyaliz hastası ve engelli olan 71 yaşındaki H.T. hayatını kaybetti. Eşini kurtarmak için alevlerle ve yoğun dumanla mücadele eden 78 yaşındaki F.T.'nin ve bölgede bekçi olarak görev yapan oğlu Y.T.'nin feryatları yürekleri dağladı. Olay yerine bizzat intikal eden Erzurum Valisi Aydın Baruş, acılı ailenin acısını paylaştı. İlk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın sırasında evde bulunan F.T., alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak yoğun duman nedeniyle başarılı olamadı. Hızla yayılan duman yüzünden içeride mahsur kalan diyaliz hastası eşi H.T.'ye ulaşamayan çaresiz adam, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.