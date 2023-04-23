Erzurum'da tarihi keşif! Kentsel dönüşümde gün yüzüne çıktı

Zeynal; açıklamasını şöyle sürdürdü; ‘Saltukluoğulları Erzurum’u fethedince Selçuklular döneminde birincisi bugün gerçekten muhteşem bir tepsi minaremiz var, dolayısıyla tepsi minareyi inşa etmişler. Hemen kalenin içerisinde kale mescidini inşa etmişler, hemen kalenin karşı tarafında, güney tarafında 5 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Ulu Camii’yi ki bu Bursa Ulu Camii’den sonra Anadolu’nun en büyük camiisidir. Dolayısıyla bu camiiyi inşa etmişler ve bu camiinin hemen sağ tarafında tarihin en güzel mimari eserlerinden biri olan Çifte Minareli Medreseyi inşa etmişler. Kültür Yolu Projesi ile hem kale görselliğe ulaşırken hem de Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii, Kale Mescidi ve Tepsi Minare, Tepsi Minarenin yanında Esat Paşa Camii’yi hemen arkasında Kurşunlu Camii’yi ve Ayaz Paşa Camii’de bütün ihtişamıyla ortaya çıkarılmış ve yarınlar için, torunlarımız için güzel bir anıtsal eserler kataloğu diyelim, görseli diyelim bu oluşturulmuş. Bundan dolayı şehrimiz için hakikaten bu çalışma çok yerinde ve değerli bir çalışma olmuştur’’ diye konuştu.