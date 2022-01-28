Erzurum'da üçüncü çığ! Çok sayıda kişi mahsur kaldı

“Çat Belediyesi neredesin?”

Çığın düşmesiyle ana yolun ulaşıma kapandığını belirten vatandaşlar, “5 saattir burada kurtarılmayı bekliyoruz. Araçlarımızda hastalarımız var. bazıları hayvan taşıyor, soğuktan hayvanlar telef olacak. Çat Belediyesini aradığımızda kepçelerin gönderildiğini söylediler ama 5 saattir gelen yok. Çok sayıda araç mahsur kaldı burada. Yetkililerden yardım istiyoruz” dediler.