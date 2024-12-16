Esad ailesinin kirli parasının kaynağı görüntülendi
Suriye'nin başkenti Şam'da Esad ailesinin kurduğu uyuşturucu fabrikası görüntülendi. Fabrikada üretilen uyuşturucudan milyarlarca dolar gelir elde edildiği öğrenildi.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarının devrilmesinin ardından kanlı yönetimin karanlık yüzü ortaya çıkıyor. Ülkenin başkenti Şam yakınlarında daha önce 7 yıl boyunca cips üretimi yapılan fabrikanın sonrasında 2017'de Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın el koymasıyla uyuşturucu imalathanesine çevrildiği ortaya çıktı.
Fabrikada "captagon" hapları gibi uyuşturucu maddelerin üretildiği tespit edildi. Esad rejiminin uyuşturucuyu Suriye'den daha çok petrol zengini körfez ülkelerine ve Avrupa ülkelerine ihraç ettiği öğrenildi.
Esad ailesinin uyuşturucuyu elektrik panolarının içinde bulunan dinamoların, ledler, kavun gibi plastik yapay meyvelerin içine yerleştirerek tırlar ile Avrupa ve körfez Arap ülkelerine ihraç ettiği ortaya çıktı.
Esad ailesinin captagon haplarını kaçırarak her yıl milyarlarca dolar gelir elde ettiği belirtildi. Uyuşturucu ticaretinin ABD yaptırımlarının etkisi altındaki Esad rejimi için "ekonomik" açıdan büyük kazanç sağladığı ifade edildi.