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Esad rejimi yerle bir etmişti... Yıllar sonra böyle görüntülendi

Suriye'de Baas rejiminin yıllardır bombalayarak harabeye çevirdiği Doğu Guta'daki Cobar Mahallesi yeniden ayağa kalkmaya çalışırken Suriyeliler, rejimin enkaza dönüştürdüğü Cobar'da yıllar sonra kabir ziyareti yaptı.

Kaynak: İHA
Esad rejimi yerle bir etmişti... Yıllar sonra böyle görüntülendi - Resim: 1

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Doğu Guta'da bulunan Cobar Mahallesi, 61 yıllık Baas rejimi zulmünün izlerini taşıyor.

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Esad rejimi yerle bir etmişti... Yıllar sonra böyle görüntülendi - Resim: 2

Önce baba Hafız Esad, sonra oğlu Beşar Esad'ın yıllarca bomba yağdırdığı Cobar'da sağlam tek bina bulunmuyor.

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Esad rejimi yerle bir etmişti... Yıllar sonra böyle görüntülendi - Resim: 3

Beşar Esad'ın kimyasal silahla saldırdığı Cobar'daki yıkım, rejimin devrilmesinin ardından geri dönüşlerin başlamasıyla net bir şekilde göze çarpıyor.

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Esad rejimi yerle bir etmişti... Yıllar sonra böyle görüntülendi - Resim: 4

Suriyeliler, rejimin devrilmesinin ardından Şam'ın doğusundaki Doğu Guta'da bulunan Cobar Mahallesi'ne de yıllar sonra özgürce girebildi.

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