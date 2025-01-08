Esad rejimi yerle bir etmişti... Yıllar sonra böyle görüntülendi
Suriye'de Baas rejiminin yıllardır bombalayarak harabeye çevirdiği Doğu Guta'daki Cobar Mahallesi yeniden ayağa kalkmaya çalışırken Suriyeliler, rejimin enkaza dönüştürdüğü Cobar'da yıllar sonra kabir ziyareti yaptı.
Kaynak: İHA
Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Doğu Guta'da bulunan Cobar Mahallesi, 61 yıllık Baas rejimi zulmünün izlerini taşıyor.
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Önce baba Hafız Esad, sonra oğlu Beşar Esad'ın yıllarca bomba yağdırdığı Cobar'da sağlam tek bina bulunmuyor.
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Beşar Esad'ın kimyasal silahla saldırdığı Cobar'daki yıkım, rejimin devrilmesinin ardından geri dönüşlerin başlamasıyla net bir şekilde göze çarpıyor.
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Suriyeliler, rejimin devrilmesinin ardından Şam'ın doğusundaki Doğu Guta'da bulunan Cobar Mahallesi'ne de yıllar sonra özgürce girebildi.
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