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Esad'ın ''araç mezarlığı'' görüntülendi: Hepsi sahiplerini bekliyor

Suriye'de Esad rejimi tarafından vatandaşların el konulan binlerce sivil araç böyle görüntülendi.

Kaynak: İHA
Esad'ın ''araç mezarlığı'' görüntülendi: Hepsi sahiplerini bekliyor - Resim: 1

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası vatandaşlarına zulmeden Esad rejimi tarafından vatandaşların sivil araçlarına da çeşitli bahanelerle el konulmuştu.

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Esad'ın ''araç mezarlığı'' görüntülendi: Hepsi sahiplerini bekliyor - Resim: 2

Rejimin devrilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan Suriyeli siviller, rejim askerleri tarafından hapse atılan yakınlarının yanı sıra rejimin el koyduğu eşyalarına, mallarına da kavuşuyor.

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Esad'ın ''araç mezarlığı'' görüntülendi: Hepsi sahiplerini bekliyor - Resim: 3

Yol uygulama noktalarında durdurularak rejim askerleri tarafından el konan araçlar konuldukları garajda sahiplerini bekliyor.

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Esad'ın ''araç mezarlığı'' görüntülendi: Hepsi sahiplerini bekliyor - Resim: 4

Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte vatandaşların araçlarına bulmasına imkan tanıyan yeni yönetim, evrakların sunulmasıyla araçları sahiplerine teslim etmeye başladı.

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