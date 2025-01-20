Esad'ın ''araç mezarlığı'' görüntülendi: Hepsi sahiplerini bekliyor
Suriye'de Esad rejimi tarafından vatandaşların el konulan binlerce sivil araç böyle görüntülendi.
Kaynak: İHA
Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası vatandaşlarına zulmeden Esad rejimi tarafından vatandaşların sivil araçlarına da çeşitli bahanelerle el konulmuştu.
1 / 12
Rejimin devrilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan Suriyeli siviller, rejim askerleri tarafından hapse atılan yakınlarının yanı sıra rejimin el koyduğu eşyalarına, mallarına da kavuşuyor.
2 / 12
Yol uygulama noktalarında durdurularak rejim askerleri tarafından el konan araçlar konuldukları garajda sahiplerini bekliyor.
3 / 12
Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte vatandaşların araçlarına bulmasına imkan tanıyan yeni yönetim, evrakların sunulmasıyla araçları sahiplerine teslim etmeye başladı.
4 / 12