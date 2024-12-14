Esad'ın saray rejiminin karargahı ''korku sarayı'' ateşe verildi; geriye bu kaldı...
Suriye’nin başkenti Şam’ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Rusya’ya giden Beşar Esad’ın kullandığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bir bölümü yakıldı, içindeki eşyaların bazıları alındı, bir kısmına da zarar verildi.
Kaynak: DHA
Suriye’de 13 yıldır süren iç savaş 7 Aralık’ta muhaliflerin başkent Şam’ı ele geçirmesi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ülkeden ayrılmasıyla sona erdi.
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Esad’ın ülkeden ayrılarak Rusya’ya gittiğinin ortaya çıkmasının ardından Suriye muhalefeti Baas rejiminin sona ermesiyle 8 Aralık’ı ülkede milli bayram günü olarak ilan etti.
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Geçici olarak oluşturulan Suriye hükümeti çalışmalara başlarken, özgürleştirilen başta başkent Şam olmak üzere bir çok şehirde de yeni dönem kutlanmaya devam ediyor.
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Suriye’de 13 yıllık iç savaşın sona ermesinin ardından yaşananların sorumlusu olarak gösterilen ve ülkeden ayrılan Beşar Esad’ın kullandığı başkent Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı da muhaliflerin ve Suriyelilerin akınına uğradı.
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