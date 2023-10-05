Esenboğa Havalimanı'nda ''kimyasal madde'' tatbikatı gerçeğini aratmadı
Esenboğa Havalimanı'nda kimyasal madde tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği kimyasal madde taşıdığı belirtilen bir uçak, pistte acil durum planına göre önceden belirlenen güvenli alana iniş yaptı. AFAD'a bağlı ekipler, müdahalede bulunarak kimyasal maddenin yayılmasını önledi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü koordinasyonunda uçakta kimyasal madde taşıma olayı üzerine tatbikat yapıldı.
Esenboğa Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Murat Soylu’nun koordinatörlüğünde Esenboğa Havalimanı Güvenlik Komisyonu üyeleri ile DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünce “Geniş Katılımlı Acil Durum Planı” kapsamında düzenlenen tatbikat AA tarafından görüntülendi.
Tatbikatta, senaryo gereği ihbar üzerine kimyasal madde taşıdığı belirtilen bir uçak, pistte acil durum planına göre önceden belirlenen güvenli alana iniş yaptı.
Uçağın iniş yapmasının ardından, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü (ARFF) ekipleri ikinci bir tehlikeye karşı uçağın etrafında hazır bekletildi. Nöbetçi müdürlük tarafından AFAD ve Nükleer Denetleme Kurulu ekiplerine olaya müdahale edilmesi için haber verildi.