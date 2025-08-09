Esencılıs'ta sıradan bir gün... Yoldan geçen araçları taşladı

Yabancı uyruklu kadının motosikletli kardeşine nedensiz bir şekilde saldırdığını iddia eden Özcan Çetin, "Benim kardeşim buradan geçerken bir kadın seyir halindeyken motorun üzerinden itiyor. Yere düşüyor, taşlar atıyor. Kafasına taş atıyor darp ediyor. Suratı hep çizilmişti. Kadın yabancı uyruklu herhalde kadını tanımıyor. Etraftaki arabalara da zarar veriyor. Hep taş atmış. Kocaman bir taş aldı kafasına atacaktı ama son anda arkadaşlar engel oldu. Sonra polisler geldi götürdüler kadını. Tabii nedensiz bir şekilde hiçbir nedeni yok. Çevredeki araçlara da zarar verdi. Kardeşim de buradan geçiyordu sadece" dedi.