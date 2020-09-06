Esenler'de gelin almayı sokak düğününe çevirdiler!
Esenler'de gelin alma sırasında müzisyenler getirilip dans edildi. Gelin alma olayını sokak düğününe çeviren vatandaşlara bir ceza kesilmedi.
İstanbul Esenler'de Menderes Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin acil servisinin bulunduğu sokakta oturan gelinin, damat ve yakınları tarafından evden alınması için hazırlık yapıldı.
Damat üç müzisyenden oluşan mini orkestrayı gelinin evinin önüne getirerek yakınları ile beklerken, kalabalık giderek arttı. Gelinin baba evinden alınması ile birlikte müzisyenler birbirinden hareketli parçaları çalmaya başladı.
Bazı gençler de yanlarında getirdikleri, düğünlerde kullanılan sis dumanları yaydı. Yakındaki özel hastanenin yatan hasta ve acil servis girişi yaklaşık yarım saat kapandı.