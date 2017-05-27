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  3. 27 Mayıs 2017 11:50

Esenyurt’ta akli dengesi bozuk bir kişi çatıya çıktı

Esenyurt Yeşilkent Mahallesinde çatıya çıkarak eline geçirdiğini polise ve yoldakilere atan Halil K., 6 saat süren çalışmanın ardından özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

Esenyurt’ta akli dengesi bozuk bir kişi çatıya çıktı

Esenyurt, Yeşilkent Mahallesi, 1914. Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti.

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Esenyurt’ta akli dengesi bozuk bir kişi çatıya çıktı

Gece saat 04.00 sıralarında 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkan bir şahıs park halinde bulunan otomobillere kiremit fırlatarak bağırmaya başladı

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Esenyurt’ta akli dengesi bozuk bir kişi çatıya çıktı

Park halindeki araçların atılan kiremitler sonucunda zarar gördüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

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Esenyurt’ta akli dengesi bozuk bir kişi çatıya çıktı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çatıdaki şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak resmi ekiplerin çabaları sonuçsuz kalırken olay yerine müzakereci polis çağrıldı.

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