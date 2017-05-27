Esenyurt’ta akli dengesi bozuk bir kişi çatıya çıktı
Esenyurt Yeşilkent Mahallesinde çatıya çıkarak eline geçirdiğini polise ve yoldakilere atan Halil K., 6 saat süren çalışmanın ardından özel harekat polisleri tarafından yakalandı.
Esenyurt, Yeşilkent Mahallesi, 1914. Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti.
Gece saat 04.00 sıralarında 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkan bir şahıs park halinde bulunan otomobillere kiremit fırlatarak bağırmaya başladı
Park halindeki araçların atılan kiremitler sonucunda zarar gördüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.