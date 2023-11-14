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Esenyurt'ta elektrik kabloları alev aldı

İstanbul Esenyurt'ta alev alev yanan elektrik kabloları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: DHA
Esenyurt'ta elektrik kabloları alev aldı - Resim: 1

Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'ta duvarın dibindeki elektrik kablolarında patlamalarla birlikte yangın çıktı. 

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Esenyurt'ta elektrik kabloları alev aldı - Resim: 2

Çevredekiler bölgeyi kısa sürede boşaltırken, itfaiye ekiplerine haber verildi. 

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Esenyurt'ta elektrik kabloları alev aldı - Resim: 3

Ekipler, elektriğin kesilmesi için bir süre bekledi. 

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Esenyurt'ta elektrik kabloları alev aldı - Resim: 4

Ancak, akım kesilmeyince, yanan kablolara köpük ile müdahalede bulunarak söndürdüler. 

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