Esenyurt'ta elektrik kabloları alev aldı
İstanbul Esenyurt'ta alev alev yanan elektrik kabloları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: DHA
Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'ta duvarın dibindeki elektrik kablolarında patlamalarla birlikte yangın çıktı.
1 / 5
Çevredekiler bölgeyi kısa sürede boşaltırken, itfaiye ekiplerine haber verildi.
2 / 5
Ekipler, elektriğin kesilmesi için bir süre bekledi.
3 / 5
Ancak, akım kesilmeyince, yanan kablolara köpük ile müdahalede bulunarak söndürdüler.
4 / 5