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  4. Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar

Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavgaya müdahale eden güvenlik görevlileri de saldırıya uğradı.

Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında bulunan bir sitede yaşandı.

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Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar - Resim: 2

İddiaya göre site içerisindeki yabancı uyruklu vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

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Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar - Resim: 3

İki grubun arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 

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Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar - Resim: 4

Site sakinlerinin ihbarı üzerine güvenlikler kavgaya müdahale etti. 

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