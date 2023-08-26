Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar
İstanbul Esenyurt'ta bir sitede yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavgaya müdahale eden güvenlik görevlileri de saldırıya uğradı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında bulunan bir sitede yaşandı.
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İddiaya göre site içerisindeki yabancı uyruklu vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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İki grubun arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
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Site sakinlerinin ihbarı üzerine güvenlikler kavgaya müdahale etti.
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