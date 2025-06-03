Esenyurt'un lüks rezidanslarına polis baskını: Ne işler döndüğüne inanamayacaksınız
İstanbul'un suç ilçesi haline dönüşen Esenyurt'ta yasa dışı bahis siteleri üzerinden finans işlemleri yürütüldüğü belirlenen 2 rezidansa düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, farklı bahis sitelerine entegre edilen panel sistemi üzerinden yasa dışı para transferi yaptığı belirlendi.
Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Esenyurt'taki 2 rezidansta birbiriyle bağlantılı faaliyet gösteren yasa dışı 'finans evi' tespit edildi.
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Teknik ve fiziki takibin ardından rezidanslara düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
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Şüphelilerin kullandığı panel sistemler aracılığıyla farklı kişilere ait banka hesaplarına para giriş-çıkış işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.
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Yapılan incelemelerde para yatırma, çekme ve onaylama işlemlerinin aktif olarak kullanıldığı, ayrıca kullanılan ekipmanlarda bahis içerikli çok sayıda yazışmanın bulunduğu belirtildi.
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