  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Esenyurt'un lüks rezidanslarına polis baskını: Ne işler döndüğüne inanamayacaksınız!

Esenyurt'un lüks rezidanslarına polis baskını: Ne işler döndüğüne inanamayacaksınız

İstanbul'un suç ilçesi haline dönüşen Esenyurt'ta yasa dışı bahis siteleri üzerinden finans işlemleri yürütüldüğü belirlenen 2 rezidansa düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, farklı bahis sitelerine entegre edilen panel sistemi üzerinden yasa dışı para transferi yaptığı belirlendi.

Kaynak: DHA
Esenyurt'un lüks rezidanslarına polis baskını: Ne işler döndüğüne inanamayacaksınız - Resim: 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Esenyurt'taki 2 rezidansta birbiriyle bağlantılı faaliyet gösteren yasa dışı 'finans evi' tespit edildi.

1 / 7
Esenyurt'un lüks rezidanslarına polis baskını: Ne işler döndüğüne inanamayacaksınız - Resim: 2

Teknik ve fiziki takibin ardından rezidanslara düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

2 / 7
Esenyurt'un lüks rezidanslarına polis baskını: Ne işler döndüğüne inanamayacaksınız - Resim: 3

Şüphelilerin kullandığı panel sistemler aracılığıyla farklı kişilere ait banka hesaplarına para giriş-çıkış işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.

3 / 7
Esenyurt'un lüks rezidanslarına polis baskını: Ne işler döndüğüne inanamayacaksınız - Resim: 4

Yapılan incelemelerde para yatırma, çekme ve onaylama işlemlerinin aktif olarak kullanıldığı, ayrıca kullanılan ekipmanlarda bahis içerikli çok sayıda yazışmanın bulunduğu belirtildi.

4 / 7