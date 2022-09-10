Eşi evi terk edince ailesinin kâbusu oldu

Henüz 30 yaşında olan ağabeyi E.K.'nin yakın çevresinde uysal, iyi niyetli ve arkadaş canlısı olarak tanındığını anlatan A.K. şöyle konuştu:

"Ağabeyim yasaklı madde ile tanıştıktan sonra saldırgan tavırlarıyla etrafa korku saçmaya başladı. 2 yıldır bu batağın içerisinde ve asla tedavi olmayı kabul etmiyor. Son yaşanan olayda 85 yaşındaki yatalak alzheimer hastası olan anneannemizi acımasızca yumruklayarak darp etti. Hızını alamayıp evde ne kadar eşya varsa kırıp döktü. 2 çocuğumu geçindirdiğim dikiş makinem vardı. Kullanılmaz hale getirdi. Mutfaktaki ankastre ne kadar eşya varsa hepsini kırdı. Kapının önündeki arabanın camlarını kırdı. Biz, verdiği zararları onarmaya uğraşırken üzerine bir de arayıp ölümle tehdit etti. Bize karşı çok büyük öfkesi var. Aslında özünde böyle biri değil. İyi birisi ama o yasaklı maddeyi kullandığında tam bir canavara dönüşüyor. Hiçbir şeyi gözü görmüyor.