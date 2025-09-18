Eşi ve çocuğunu öldürmekle suçlanan doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Samsun'da Kızılırmak Nehri'ne uçan otomobilde can veren eşi ve çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan doktor S.K., cezaevinde kendini asarak intihara teşebbüs etti.
Kaynak: İHA
Samsun’un Bafra ilçesinde eşi ve çocuğunu Kızılırmak Nehri’nde "tasarlayarak kasten öldürme" iddiasıyla tutuklanan Dr. S.K.'nin, kaldığı Bafra Kapalı Cezaevinde kendini asarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, cezaevinde kendini asan doktor, görevlilerin müdahalesi sonucu Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından psikiyatri doktoru tarafından muayene edilen K., tedbir amaçlı olarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
K., geçtiğimiz günlerde eşi G K. (34) ve oğlu P.'yi (küçük yaşta) Kızılırmak Nehri’nde "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
