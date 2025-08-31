Eşi ve çocuğunun yanında başından vurularak öldürüldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde eşi ve çocuğuyla birlikte market alışverişinden dönen Ö.A. (35), sokak ortasında tabancayla başından vurularak öldürüldü. Saldırıda 4 yaşındaki çocuk da bacağından yaralandı. Olayın İstanbul’daki 2 çete arasındaki hesaplaşmayla bağlantılı olduğu iddia edildi.
Kaynak: DHA
Olay, saat 19.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi 819 Sokak’ta meydana geldi. Eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile birlikte market alışverişinden ellerinde poşetlerle dönen Ö.A., sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından tabancayla vuruldu.
A.’nın oğlunun da bacağına mermi isabet ederken, 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ö.A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bacağından yaralanan çocuk ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
