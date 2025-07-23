Eşi ve çocuklarını yakan itfaiyeci hakkında korkunç bir iddia daha!
Aydın Nazilli'de eşi ve 2 çocuğunun yaşımını yitirdiği yangına ilişkin tutuklanan ve cezaevinde intihar eden itfaiye eri T.G.'nin, annesini de öldürmüş olabileceği iddia edildi.
Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli T.G.'e ait evde, 18 Mart sabahı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, G.'in eşi F.G. ile çocukları D. ve T.G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gece mesaisinden dönen itfaiye personeli T.G., baygınlık geçirdi. G., ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F. G. ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GÖZALTINA ALINDI
Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 11 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yaptığı belirtilen T.G., kundaklama suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. G.'in ardından olaydan bir süre sonra nişanlandığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan nişanlısı F.T. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. G., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Nişanlısı F.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir süre önce Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiği öğrenilen T.G.'in, 20 Temmuz'da kaldığı koğuştaki ranzaya kendini asarak intihar etti.
GİZLİCE TOPRAĞA VERİLDİ
T.G.'in cenazesinin dün öğle vakti Gülistan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Manhallı Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı. Ancak cenaze namazı için hiç kimse camiye gelmedi. Daha sonra olası toplumsal tepkilere karşı G.'nin yakınları tarafından alınan cenazesi, Yenipazar ilçesi kırsal Donduran Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, gizlice toprağa verildi. Mezarının başına dikilen tahtaya ismi yazılmayan G.'nin tabutu da olduğu yerde bırakıldı.