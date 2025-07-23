Eşi ve çocuklarını yakan itfaiyeci hakkında korkunç bir iddia daha!

GİZLİCE TOPRAĞA VERİLDİ

T.G.'in cenazesinin dün öğle vakti Gülistan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Manhallı Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı. Ancak cenaze namazı için hiç kimse camiye gelmedi. Daha sonra olası toplumsal tepkilere karşı G.'nin yakınları tarafından alınan cenazesi, Yenipazar ilçesi kırsal Donduran Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, gizlice toprağa verildi. Mezarının başına dikilen tahtaya ismi yazılmayan G.'nin tabutu da olduğu yerde bırakıldı.