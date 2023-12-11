Eşi ve sevgilisiyle 1 milyon liralık hırsızlık yaptı

Teknik ve fiziki takiple şüphelilerden 4'ünün Osmaniye'de, 1'inin de Ankara'da olduğunu belirlendi. Ekipler, 9 Aralık'ta Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla her 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla O.T., S.T. ve B.Ç.'yi Osmaniye'de, M.T.'yi ise Ankara'da gözaltına aldı. Bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.