Eşinden boşandı, ''esaretten kurtuldum'' deyip lokma dağıttı
Kayseri'de 3 yıldır eşiyle çekişmeli süren boşanma davanın ardından eşinden boşanan bir kişi "Esaretten kurtuldum. Mutluyum" yazılı araçla lokma dağıttı.
Kaynak: DHA
Kayseri'de yaşayan F.I. 9 yıl önce evlendiği 2 çocuğunun annesinden boşanmak için 7'nci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Üç yıl süren dava geçen yıl aralık ayında sonuçlandı.
1 / 5
3 yıldır çekişmeli olarak devam eden boşanma davası sona eren F.I. bugün de lokma dağıttı.
2 / 5
F.I.’ın lokma dağıttığı aracın üstüne 'Esaretten kurtuldum. Mutluyum' yazısı yazıldı.
3 / 5
F.I., "Tatlı dağıtmak istedim. Boşanma sürecim vardı. 'Kurtulursam tatlı dağıtacağım' demiştim. Esaretim bitti. Mutluyum. Ahdimi yerine getirdim" dedi. (DHA)
4 / 5