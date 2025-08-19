Eşinden kaçmak isteyen kadın silahlı saldırıya uğradı: 3 yaralı

  1. Anasayfa
Diyarbakır'da bir şahıs, tartıştığı eşi kendisinden kaçıp taksiye binmek istediği sırada silahla ateş açtı.

Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak'ta henüz kimlikleri belirlenemeyen çift tartıştı. 

Eşinden kaçıp taksiye binmek isteyen kadın, kocasının silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. 

Olayda taksici de yaralanırken, öfkeli koca aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

