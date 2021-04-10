Eşine mesaj atan kişi bulup dehşet saçtı!
Bursa’da bir kişi eşine uygunsuz mesaj attığını öne sürdüğü şahsı bir kafede bıçakladı. Dehşet anları görüntülenirken, kavgaya kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti.
Dehşete düşüren olay Bursa merkez Nilüfer ilçesi Çalı mahallesinde meydana geldi.
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İddiaya göre, S.T.(32) M.B’nin (41) eşine uygunsuz mesajlar attı. Mesajları gören M.B., eşine S.T’nin kim olduğunu sordu.
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Genç kadın durumu eşi M.B.'ye anlattı. Kendisini rahatsız eden birinin olduğunu, uygunsuz mesajlar attığını dile getirdi.
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Rahatsız edildiğini söyleyen genç kadın, eşi M.B.'nin söylemesi üzerine telefondan S.T’ye buluşmak için mesaj attı.
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