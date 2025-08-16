Eşine sinirlenen kadın cipi ile eşinin aracına vura vura otomobili hurdaya çevirdi!

Olay, dün sabah saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. ile eşi M.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yaşadıkları apartman dairesinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, sinirlerine hakim olamayan A.K., cipiyle, sokak üzerinde eşine ait otomobile defalarca çarptı.