Eşine sinirlenen kadın cipi ile eşinin aracına vura vura otomobili hurdaya çevirdi!
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, eşiyle tartışan bir kadın cipiyle defalarca eşinin otomobiline çarptı. Aracı hurdaya çeviren kadın olay yerinde baygınlık geçirirken yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. ile eşi M.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yaşadıkları apartman dairesinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, sinirlerine hakim olamayan A.K., cipiyle, sokak üzerinde eşine ait otomobile defalarca çarptı.
Çevredekilerin bakışları arasında aracına tekrar tekrar çarpan A.K., eşi tarafından araç içerisinden indirildi. Kadın olay yerinde baygınlık geçirirken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda M.K.'ye ait araç kullanılmaz hale gelirken, park halindeki iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, cipin otomobile hızla defalarca çarpması yer alıyor.