  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Nisan 2020 11:26

Eşini balta ile öldürüp cesedini kanepenin altına sakladı

Kocaelinin Darıca ilçesinde, Mustafa Y. (43) tartıştığı eşi Kiraz Y.’yi (36) balta ile öldürdükten sonra cesedini kanepenin sakladı. Mustafa Y. saatler sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Eşini balta ile öldürüp cesedini kanepenin altına sakladı

Olay öğle saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Oruçreis Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. 

1/ 6
Eşini balta ile öldürüp cesedini kanepenin altına sakladı

İddiaya göre, bir tersanede çalışan Mustafa Y. ile eşi Kiraz Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. En büyüğü 13 yaşında olan çocuklarının başka bir odada bulunduğu sırada yaşanan tartışma sırasında Mustafa Y. eşine boynuna balta ile vurdu.

2/ 6
Eşini balta ile öldürüp cesedini kanepenin altına sakladı

Kiraz Y. aldığı darbe ile yaşamını yitirdi. Mustafa Y. eşinin cesedini kanepenin altındaki sandık bölümüne koydu. Daha sonra kanları temizledi. Mustafa Y. gece saatlerinde polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf etti.

3/ 6
Eşini balta ile öldürüp cesedini kanepenin altına sakladı

Eve gelen polis, incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM