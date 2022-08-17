Eşini toprağa gömüp başında dua eden kadın polis alarma geçirdi
İstanbul Esenler'de Fikriye Ş., vücudundaki elektrikten kurtulsun diye eşini inşaat alanında toprağa gömüp, ellerini açarak dua etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polislere durumu anlatan Ş., eşiyle birlikte inşaattan ayrıldı.
Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde Fikriye Ş. ve kocası Suphi Ş. inşaat alanına kaçak yollarla girdi. Kadın burada bir anda kocasını mezara gömer gibi toprağa gömdü ve başında dua etmeye başladı.
Bu durumu gören inşaat bekçisi olaydan şüphelenerek polislere haber verdi. Alarma geçen polis ekipleri hemen olay yerine geldi. Kadının, polise eşini elektrik çarptığını, vücudundaki elektriğin gitmesi için eşini toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi.
Bunun üzerine polisler ayrıldı. Ş. çifti de evlerine döndü. İnşaat işçilerinden Hüsnü Ç., "Biz burada çalışıyorduk. Etraftakiler 'birine elektrik çarpmış' dedi. Biz sorduk yıllar önce elektrik çekmiş vücudu. Bunun için de kendisi toprağa gömmüş toprak elektriği alsın diye. Daha sonra polisler geldi. En sonda da karı koca çıkıp gittiler. Artık eve mi gittiler hastaneye mi gittiler bilmiyorum" dedi. (DHA)