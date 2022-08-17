Eşini toprağa gömüp başında dua eden kadın polis alarma geçirdi

Bunun üzerine polisler ayrıldı. Ş. çifti de evlerine döndü. İnşaat işçilerinden Hüsnü Ç., "Biz burada çalışıyorduk. Etraftakiler 'birine elektrik çarpmış' dedi. Biz sorduk yıllar önce elektrik çekmiş vücudu. Bunun için de kendisi toprağa gömmüş toprak elektriği alsın diye. Daha sonra polisler geldi. En sonda da karı koca çıkıp gittiler. Artık eve mi gittiler hastaneye mi gittiler bilmiyorum" dedi. (DHA)