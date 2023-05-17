Eşinin bindiği arabayı takip edip dehşet saçtı
İstanbul Başakşehir'de dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin, otomobiline bindiği R.D.'yi, motosikletle takip eden B.D., şahsın önünü kesip döner bıçağıyla saldırdı.
Olay, dün saat 09.40 sıralarında Başakşehir Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. B.D., sabah evden çıkan dini nikahla birlikte yaşadığı S.B.'yi takibe aldı. S.B., R.D. ile buluştu ve otomobiline bindi. B.D., bunun üzerine motosikletle otomobili takip etmeye başladı. D. motosikletiyle, Hürriyet Bulvarı'nda D.'nin kullandığı otomobilin önünü kesti. D., yanında getirdiği döner bıçağıyla arabaya saldırmaya başladı. D.'yi gören S.B., çevredekilerin yardımıyla arabadan inerek kaçtı. D., R.D.'nin kaçmasına izin vermedi ve ona da döner bıçağıyla saldırdı. Sırtından ve boynundan yaralanan D.'yi çevredekiler kurtardı. Bu sırada B.D. ise döner bıçağıyla arabayı parçalamaya devam etti.
ŞÜPHELİ KAÇTI YARALI HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA
Çevredekilerin ihbar etmesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Polisi gören B.D., elindeki döner bıçağıyla kaçarak kayıplara karıştı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayda yaralanan R.D. ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
"ADAMI ZORLA ARABADAN ÇIKARTTI"
Olayı görenlerden F. M., "Geldiğimde adamı zorla arabadan çıkarttı. Sırtı yaralıydı, pastaneye kaçtı. Sırtına doğru vurmaya çalışıyordu. Sanırım boynundan yaralanmıştı. Sonra adamı tuttular. Geldi arabaya vurmaya devam etti. Neden yaptığını bilmiyorum" dedi.
"TRAFİK POLİSİ GELDİ, O ARADAN KAÇTI"
Olayı gören S.A. ise şüphelinin olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi kenara geçtiğini polis gelince ise kaçtığını belirterek, "Ön camlarını bıçakla kırmaya başladı. Sonra tavanına vurdu. Sinirlendi arabayı orta refüje çıkardı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi buraya geldi. Trafik polisi gelince, burada aradan kaçtı. Motosiklet de var işin içinde. Takip etmiş, buraya kadar geldi. Onların içeri kaçtığını ben görmedim. Orada o döner bıçağını nereden aldı getirdiyse, geldi burada vurmaya başladı. Arabada bir kadın bir erkek vardı" ifadelerini kullandı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Tüm yaşananlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde elinde döner bıçağı olan B.D.'nin otomobilin arka camını parçaladığı, bir süre sonra otomobili orta refüje çektiği ve burada parçalamaya devam ettiği, çevredekilerin ikna çabalarına ise karşılık vermediği görüldü.