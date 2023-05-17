Eşinin bindiği arabayı takip edip dehşet saçtı

"ADAMI ZORLA ARABADAN ÇIKARTTI"

Olayı görenlerden F. M., "Geldiğimde adamı zorla arabadan çıkarttı. Sırtı yaralıydı, pastaneye kaçtı. Sırtına doğru vurmaya çalışıyordu. Sanırım boynundan yaralanmıştı. Sonra adamı tuttular. Geldi arabaya vurmaya devam etti. Neden yaptığını bilmiyorum" dedi.

"TRAFİK POLİSİ GELDİ, O ARADAN KAÇTI"

Olayı gören S.A. ise şüphelinin olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi kenara geçtiğini polis gelince ise kaçtığını belirterek, "Ön camlarını bıçakla kırmaya başladı. Sonra tavanına vurdu. Sinirlendi arabayı orta refüje çıkardı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi buraya geldi. Trafik polisi gelince, burada aradan kaçtı. Motosiklet de var işin içinde. Takip etmiş, buraya kadar geldi. Onların içeri kaçtığını ben görmedim. Orada o döner bıçağını nereden aldı getirdiyse, geldi burada vurmaya başladı. Arabada bir kadın bir erkek vardı" ifadelerini kullandı.