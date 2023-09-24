Eşinin rehin aldığı kadın ve 3 çocuğu operasyonla kurtarıldı

İkna çabaları sonuç vermeyince özel harekat timleri, T.Y.'nin evinin kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi. İtfaiye ekipleri de aynı anda merdivenle evin penceresine çıkıp açmaya çalıştı. Bu sırada içeri giren polis, kadın ve 3 çocuğunu kurtardı. Binadan dışarı çıkarılan anne ve çocukları ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Yüzüne biber gazı sıkılan T.Y. ifadesi alınmak üzere polis aracı ile polis merkezine götürüldü.