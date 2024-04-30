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Esir aileleri sokağa indi, İsrail sokakları ateşe verildi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 206 gündür devam ederken, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sokağa indi.

Kaynak: İHA
Esir aileleri sokağa indi, İsrail sokakları ateşe verildi - Resim: 1
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Esir aileleri sokağa indi, İsrail sokakları ateşe verildi - Resim: 2

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Gazze Şeridi’ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa inerek, hükümete esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulundu.

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Esir aileleri sokağa indi, İsrail sokakları ateşe verildi - Resim: 3

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine en kısa sürede esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, ellerinde “Refah bekleyebilir, onlar bekleyemez” yazılı pankart taşıdılar.

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Esir aileleri sokağa indi, İsrail sokakları ateşe verildi - Resim: 4

Tel Aviv'deki Begin Caddesi’ni trafiğe kapatan göstericiler, yolda ateş yaktı. Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

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